Нефть упала в цене из-за вспышки COVID-19

Нефтяные фьючерсы снова отметились в резком падении цены. Предложение восстановилось в связи с починкой нефтепровода в США на который была совершена кибератака. Также, цены опустились вниз из-за новой вспышки COVID-19 в Азии, которая по мнению экспертов может повлиять на уровень спроса.

В понедельник, 17 мая, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в ходе торгов упали в цене до 68,59 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,07%. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 65,35 доллара за баррель, потеряв 0,03%.

Напомним, рост цен на нефть до почти двухмесячного максимума было поддержано развертыванием кампаний по вакцинации против COVID-19 в Соединенных Штатах и Европе, открыло путь к отмене локдаунов и восстановление авиаперелетов. Пока это более чем компенсировало падение спроса на топливо в Индии, которая борется со всплеском заболеваемости.