Нефть упала в цене из-за сводок API

Рост запасов сырья в США увеличился и как результат – эксперты отметили резкое снижение стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют утренние сводки Американского института нефти (API).

По состоянию на 7.02 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78% - до 47,05 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,92%, до 44,14 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 4,15 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2,3 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,36 миллиона баррелей.

Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг ОПЕК+, ожидая решений со стороны альянса по вопросу продления текущей сделки. Ожидалось, что в понедельник с вопросом по условиям соглашения после Нового года определится ОПЕК, а во вторник - весь альянс, однако собрание завершилось без утверждения окончательного решения. Заседание альянса должно было состояться во вторник, однако, как сообщили источники РИА Новости, оно перенесено на 3 декабря.