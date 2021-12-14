Нефть растет в цене благодаря Саудовской Аравии и Ираку

12:40 10 Август Киев, Украина

В понедельник специалисты отмечают значительный прирост стоимости нефти. Такие показатели вызваны несколькими факторами. Один из них – Ирак обещал сократить добычу нефтепродуктов. Второй – Саудовская Аравия имеет планы на азиатский рынок.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,1% до $44,89 за баррель к 11:40 по Киеву, на WTI - прибавили 1,6% до $41,88 за баррель.

Глава Saudi Aramco Амин Нассер сказал в воскресенье, что он ожидает восстановление спроса на нефть в Азии по мере постепенного перезапуска экономик после смягчения ограничений для борьбы с распространением коронавируса.

"Комментарии Aramco в выходные - это движущая сила на данный момент", - сказал Майкл Маккарти, специалист по рыночной стратегии в CMC Markets и Stockbroking. "Он представил оптимистичную картину прогноза спроса в азиатском регионе", - сказал Маккарти.

В свою очередь американские энергетические компании снизили число нефтяных и газовых буровых установок до рекордно низкого уровня 14-ю неделю подряд. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 7 августа, число установок снизилось на четыре до исторического минимума в 247. Это на 687 установок, или на 74%, ниже показателя за аналогичный период прошлого года.