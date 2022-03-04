Нефть повысилась в цене из-за снижения запасов США

9 июня биржевые аналитики отметили повышение нефтяных котировок. Цена нефти Brent приблизилась к отметкам $73 за баррель. Эксперты отмечают, что рост цен может быть обусловлен снижением запасов нефти в США. Согласно данным, коммерческие запасы в стране сократились на 2,1 млн баррелей.

Согласно данным торгов, утром в среду августовские фьючерсы на Brent подорожали до $72,58 (+0,50%), тогда как стоимость июльских фьючерсов на WTI поднялась до $70,43 (+0,51%).

Данные, опубликованные Американским институтом нефти, свидетельствуют о недельном сокращении коммерческих запасов сырья в США на 2,1 млн баррелей. В то же время, запасы бензина с 31 мая по 4 июня, согласно подсчетам API, выросли на 2,4 млн баррелей, а объемы дистиллятов в хранилищах увеличились на 3,8 млн баррелей.

По мнению экспертов, опрошенных S&P Global Platts, сегодня вечером Минэнерго США сообщит об уменьшении запасов нефти на 4,1 млн баррелей, росте запасов бензина на 1 млн и дистиллятов – на 400 000 баррелей. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что ведомство отрапортует о снижении запасов сырья на 2,9 млн, увеличении запасов бензина на 0,8 млн и росте запасов дистиллятов на 1,45 млн баррелей.

Стоит также отметить, что эксперты Минэнерго США пересмотрели прогноз стоимости Brent на текущий год в сторону повышения: если ранее аналитики ожидали, что за баррель североморской смеси в 2021-м будут давать $62,3, то сейчас они прогнозируют ценник на уровне $65,2. В то же время, прогноз средней стоимости Brent на 2022-й был снижен с $60,74 до $60,49.

Что же касается WTI, то в текущем году Минэнерго прогнозирует цену на уровне $61,85 (вместо $58,91, озвученных в майском прогнозе), а в 2022-м ожидает стоимость $56,74 за баррель (вместо $56,99).