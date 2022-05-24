Нефть марки Brent упала на рекордно низкие показатели

Данные торговой биржи свидетельствуют о резком падении стоимости нефти. Согласно цифрам, опубликованным Лондонской биржей ICE, нефть Brent упала ниже 50 долларов за баррель.

На 13:15 по киевскому времени стоимость февральского фьючерса на Brent рухнула до 49,35 доллара (на 5,61 процента). Это произошло впервые с 15 декабря. Американская нефть WTI подешевела до 46,48 доллара за баррель (падение составило 4,89 процента).

Ранее Минэнерго мировой экономике уход от использования нефти и газа в текущем объеме. По прогнозу, это произойдет в ближайшие 20 лет. Ожидается, что доля нефти в мировой энергетике снизится с 31 до 23 процентов к 2040 году. За это же время доля угля упадет с 26 до 19 процентов. Одновременно объем потребляемого газа вырастет с 23 до 25 процентов.

6 июня 2020 года участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры договорились продлить крупнейший в свой истории договор по сокращению добычи нефти. Участники сделки ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти начиная с января 2021 года.