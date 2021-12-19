Недвижимость в Киеве: стоимость по районам

14:28 08 Июль Киев, Украина

В июне 2020 средняя цена дома в Киеве составила 983 $ / кв. м. По сравнению с мартом, средняя цена домов в Киеве увеличилось на 1,5%. В национальной валюте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,9% до 26439 грн за 1 кв. м (± 2,8%).За год средняя стоимость домов увеличилась в долларах на 2,1%, а в гривнах на 3,7%. Индекс роста в долларах составил 1,02, в гривне - 1,04.

Цены в разных сегментах:

в 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 11648 грн / кв. м (433 долл. / кв. м);

в 20% домов высшего ценового сегмента - 46967 грн / кв. м (1746 $ / кв. м).

Медианная цена квадратного метра домов увеличилось на 0,9%, и составила 891 $ / кв.м.

В долларовом эквиваленте, в прошлом квартале снижение средних цен наблюдалось в Днепровском (на 0,2%), Святошинском (на 0,3%), в других районах повышение - от 0,5% до 7,1%.

Где было больше предложения:

в Дарницком районе - 36%;

Соломенском - 13%;

Голосеевском - 12%;

Подольском - 9%.

Наименьшее количество домов выставлена на продажу в Святошинском - 8%, Днепровском - 7%, Оболонском - 5%, Шевченковском - 4%, Деснянском - 4% и в Печерском - 2%.

Полные цены за дом: