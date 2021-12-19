Недвижимость в Киеве: стоимость по районам

В июне 2020 средняя цена дома в Киеве составила 983 $ / кв. м. По сравнению с мартом, средняя цена домов в Киеве увеличилось на 1,5%. В национальной валюте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,9% до 26439 грн за 1 кв. м (± 2,8%).За год средняя стоимость домов увеличилась в долларах на 2,1%, а в гривнах на 3,7%. Индекс роста в долларах составил 1,02, в гривне - 1,04.
Цены в разных сегментах:
- в 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 11648 грн / кв. м (433 долл. / кв. м);
- в 20% домов высшего ценового сегмента - 46967 грн / кв. м (1746 $ / кв. м).
Медианная цена квадратного метра домов увеличилось на 0,9%, и составила 891 $ / кв.м.
В долларовом эквиваленте, в прошлом квартале снижение средних цен наблюдалось в Днепровском (на 0,2%), Святошинском (на 0,3%), в других районах повышение - от 0,5% до 7,1%.
Где было больше предложения:
- в Дарницком районе - 36%;
- Соломенском - 13%;
- Голосеевском - 12%;
- Подольском - 9%.
Наименьшее количество домов выставлена на продажу в Святошинском - 8%, Днепровском - 7%, Оболонском - 5%, Шевченковском - 4%, Деснянском - 4% и в Печерском - 2%.
Полные цены за дом:
- преобладают дома в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. - 28%;
- в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 24%;
- от 300 до 500 тыс. долл. - 18%;
- от 200 до 300 тыс. долл. - 18%;
- от 500 тыс. долл. - 12%.
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