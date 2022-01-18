НБУ зафиксировал увеличение денежных переводов

Национальный банк Украины опубликовал информацию о количестве денежных переводов в страну. По данным регулятора, количество переводов выросло и в марте этот рост отметили на отметке 15%. В денежном эквиваленте этот объем составил 1,087 млрд долларов.

Всего за первый квартал 2021 в Украину поступило 2,905 млрд долларов, что на 1,1% больше, чем годом ранее (2,873 млрд долларов). Отмечается, что неформальным каналам в Украине были переведены 1,056 млрд долларов, что на 217 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (1,273 млрд долларов).

Напомним, что в первые два месяца года объемы денежных переводов в Украину были ниже прошлогодних показателей. В прошлом году объем переводов составил 12,1 млрд долларов, что оказалось на 200 млн долларов больше, чем годом ранее.