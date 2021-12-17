НБУ получил более 600 жалоб на банки Украины

11:31 11 Август Киев, Украина

Национальный банк Украины рассказал, как украинцев обманывают. За один квартал государственный регулятор получил более 600 жалоб от населения. Здесь от неправомерного стяжательства кредитной задолженности до списания средств с карты без предупреждения.

Во втором квартале 2020 года Нацбанк Украины получил и обработал около 9,4 тыс обращений потребителей финансовых услуг. Регулятор назвал ключевые темы обращений и жалоб украинцев во время карантина, а также рассказал, что делать, если банк нарушает права клиента.

По каким вопросам потребители обращались в НБУ:

условия кредитных каникул — 270 письменных обращений и 430 звонков в контакт-центр;

правомерность жестких действий банков при взыскании кредитной задолженности — 268 письменных обращений и 382 звонков в контакт-центр;

сложности при снятии валюты с депозита — 58 письменных обращений и 77 звонков в контакт-центр.

Во втором квартале от украинцев также поступали обращения по таким проблемам:

списание средств банками с зарплатного счета для погашения долга по кредиту;

самовольное изменение тарифов обслуживания без информирования клиентов и

самовольное изменение тарифов обслуживания без информирования клиентов и опубликования изменений на сайте за 30 дней, введение новых комиссий без предупреждения, непрозрачное раскрытия информации об акционных предложениях в рекламе.

Треть обращений о работе банков — 623 жалобы — имели признаки нарушения прав потребителей финансовых услуг, отметила пресс-служба НБУ.

Также регулятор заявил, что количество обращений с признаками нарушений уменьшилось по сравнению с первым кварталом, уточнив, что это связано в основном с ростом количества обращений за разъяснениями относительно карантина.