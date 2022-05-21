НБУ получил 64 пакета документов от компаний, которые хотят получить статус коллектора

19:52 17 августа Киев, Украина

Известно, что до 13 августа 2021 года все желающие юр. лица могли подать документы в НБУ для получения статуса коллекторской компании.



НБУ получил 64 пакета документов от компаний, заявивших о намерении продолжать совершать деятельность по регулированию просроченной задолженности и получить статус коллекторской компании.



В сообщении пресс-службы регулятора отмечено, что 13 августа закончился таймлайн, когда юридические лица должны были подать документы.



Так, документы подали 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юрлица без лицензии на предоставление финансовых услуг.



Теперь у НБУ есть 30 дней для рассмотрения каждого пакета документов. Заявителей в обязательном порядке проинформируют об успешной регистрации или об отказе в ней.



Информация из реестра поможет кредитодателям и потребителям финуслуг проверить сведения о коллекторской компании.



Важно знать, что если в реестре нет сведений о юрлице после 14.10.2021 года, кредитодатель или новый кредитор должны досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом.



В сообщении НБУ сказано, что обязательство подать ведомости о включении в реестр коллекторских компаний в месячный срок распространялся только на те компании, которые на день вступления в силу закона №1349-IX уже имели заключенные договоры с кредитодателем или новым кредитором и намеревались продолжить осуществлять соответствующую деятельность.



Остальные юридические лица не ограничены относительно сроков обращения в Нацбанк с целью приобретения статуса коллекторской компании.