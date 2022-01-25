НБУ отозвал лицензии 14 финучреждений

Пресс-служба Национального банка Украины опубликовала данные о финансовых учреждениях, которые отказались от взятых на себя обязательств. 14 учреждений были лишены лицензии национального регулятора.

Отметим, что итоговое решение по этим вопросам принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг в рамках своего внеочередного заседания.

Среди компаний, которые отказались от лицензии НБУ, значатся: ООО «Богдан-Авто Киев», «СК Роксолана» и кредитный союз «Шанс».

Ранее в пресс-службе Национального банка Украины сообщили об утверждении нового подхода к стресс-тестированию банков в 2021 году, которое начинается в мае. Известно, что стресс-тестирование позволит детально проанализировать состояние сектора после кризисного 2020 года и определить устойчивость банков к возможным неблагоприятным событиям в будущем.