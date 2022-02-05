Названы условия сделки между Oracle и TikTok

19:00 17 Сентябрь Киев, Украина

Глава США Дональд Трамп заявил, что сделка между Oracle и TikTok состоится только в том случае, если контрольный пакет акций останется в Америке.

Об этом пишет издание CNBC

«Нет, я ни под чем не готов подписаться ни под чем, я не видел сделки. Нам нужно гарантировать безопасность, особенно, когда это касается Китая», — заявил президент США.

По словам Трампа, китайская ByteDance должна передать американскому производителю программного обеспечения Oracle контрольный пакет акций TikTok в США.



Отмечается, что ByteDance направил предложение о сделке в Казначейство США на выходных и ожидает ответа.



В то же время, The Wall Street Journal после брифинга Трампа со ссылкой на источники сообщила, что ByteDance готова передать Oracle исходный код и остальное программное обеспечение TikTok.



Таким образом, китайская компания хочет убедить власти США, что персональные данные пользователей TikTok не попадут в руки правительства КНР.



По данным источников издания, TikTok в США будет контролироваться третьими сторонами. Речь идет о протоколах обработки инцидентов, которые могут возникнуть. Также от TikTok также потребуется регулярно отправлять отчеты, и устанавливать протоколы для обработки инцидентов.