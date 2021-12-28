Названы убыточные предприятия 2021 года

12:04 28 Декабрь Киев, Украина

Финансовые результаты за 9 месяцев 2021 представили крупнейшие государственные компании Украины, которые были избраны правительством для реформы корпоративного управления, выяснили журналисты «Первого Делового» телеканала.



Об этом говорится в исследовании проекта Марлина.



Так, 10 компаний из 15 отчитались о прибыли в размере 11 миллиардов 200 миллионов. Наибольшие доходы получили «Укргидроэнерго» – 9 миллиардов гривен и «Оператор газотранспортной системы Украины» – почти 6 миллиардов.



Прибыль Энергоатома составил 2,5 миллиарда, Администрации морских портов — полтора миллиарда и Укроборонпром — 800 миллионов гривен.



Отдельно говорится о финансовых результатах Нафтогаза. Компания отчиталась о прибыли почти в 10 миллиардов гривен. А также об ущербе – в размере 4,5 миллиарда.



Среди убыточных предприятий оказались «Укрэнерго» — с минусом почти в 3 миллиарда гривен, «Укрзализныця» получила полмиллиарда убытка, Госпродзернокорпорация — 328 миллионов, Автомобильные дороги Украины — 118 миллионов и «Украэрорух» — 77,5 миллионов.



Транспортные компании объяснили свой ущерб влиянием коронавирусных ограничений, зерновая корпорация заявила о проблемах с китайским контрагентом, а в «Укрэнерго» снижение доходов объяснили специальными обязанностями перед «зеленой энергетикой».