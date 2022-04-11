Названы перспективные сферы для инвесторов в Украине

Денис Шмыгаль озвучил самые перспективные отрасли для инвестирования в Украине. Премьер-министр отметил, что среди интересных сфер значится: аутсорсинг IT-сферы, сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура.

Также, по мнению Шмыгаля, в Украине практически неиссякаемый потенциал в сфере производства различной с/х продукции, и этим необходимо пользоваться. Заграничные инвестиции, а также всевозможные ноу-хау, продвинутые технологии в этой сфере могли бы вывести Украину на новый уровень не только в своем регионе, но и в мире.

На данный момент приоритетом правительства должны стать инвестиции, а вместе с ними и создание благоприятных условий для инвесторов.

Глобальные инвестиции в коммерческую недвижимость упали на треть. Согласно данным международных экспертов, больше всего упал спрос на офисы в Европе. Капиталовложения в офисную недвижимость в ЕС составили в последнем квартале 2020 года 57 миллиардов долларов. Но этот показатель на 37 процентов ниже, чем в предыдущем квартале. Из всей Европы больше всего офисов приобретают в Ирландии, Великобритании и Франции.