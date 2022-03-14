Названы три самые убыточные компании страны

Украинские журналисты провели расследование об уровне доходов государственных компаний. Результаты оказались плачевными, ведь в 2020 году многие компании потеряли большой процент своей прибыли. Согласно данным, суммарно речь идет о 28 млрд гривен.

Так, всего за прошлый год не менее 9 украинских компаний получили значительные убытки и лишь 11 предприятий смогли приумножить свой капитал. Всего общие финансовые потери украинских компаний составили 71,05 миллиард гривен, тогда как общая прибыль находится на уровне в 43,6 миллиарда гривен.

Интересно, что самые большие убытки получили компании «Укрэнерго», НАК «Нафтогаз Украины» и «Укрзализныця» — каждая из них потеряла свыше 10 миллиардов гривен.

В то же время, самое большое количество прибыли получила компания «Оператор ГТС Украины» — она заработала за 2020 год свыше 28 миллиардов гривен. Также успехом отличились компании «Укрнефть» и «Укргидроэнерго».