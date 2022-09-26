Назван лучший город Европы для инвестиций и ведения бизнеса

Ученые провели исследования и обнародовали список городов Европы наиболее благоприятных для инвестиций и ведения бизнеса.
Первый в списке Лондон– признан лучшим городом в Европе для инвестиций и ведения бизнеса. Такие результаты исследования европейских рынков недвижимости обнародовало Таймс.
По словам аналитиков, британская столица победила, прежде всего, благодаря выгодному сочетанию цены, качества и прибыли. Именно в индексе доходности инвестиционная недвижимость Лондона обогнала континентальную Европу.
В общей сложности анализировали 25 городов, опросили 850 инвесторов. Следом за Лондоном Берлин, а замыкает тройку лидеров Париж.
Если рассматривать города по всему Миру, то самыми благоприятными для развития своего дела стали: Нью-Йорк, Сидней, Сингапур, Цюрих, Лос-Анджелес, Барселона, Гонконг, Вена и Торонто.
А вот менее привлекательными стали Куала-Лумпур, Порт-Луи и Бангкок.
Первый в списке Лондон– признан лучшим городом в Европе для инвестиций и ведения бизнеса. Такие результаты исследования европейских рынков недвижимости обнародовало Таймс.
По словам аналитиков, британская столица победила, прежде всего, благодаря выгодному сочетанию цены, качества и прибыли. Именно в индексе доходности инвестиционная недвижимость Лондона обогнала континентальную Европу.
В общей сложности анализировали 25 городов, опросили 850 инвесторов. Следом за Лондоном Берлин, а замыкает тройку лидеров Париж.
Если рассматривать города по всему Миру, то самыми благоприятными для развития своего дела стали: Нью-Йорк, Сидней, Сингапур, Цюрих, Лос-Анджелес, Барселона, Гонконг, Вена и Торонто.
А вот менее привлекательными стали Куала-Лумпур, Порт-Луи и Бангкок.
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