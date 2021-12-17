Нардепы предлагают внести изменения в правила покупки земли

13:20 16 Ноябрь Киев, Украина

Народные депутаты Украины предложили внести изменения в правила покупки земли. В частности, речь идет о расширении списка тех, кто может приобрести собственность на земельные участки.



В настоящее время сообщается, что нотариусам облегчат работу, освободив их от обязанностей проверять потенциальных покупателей на возможность совершить сделку. Сами же покупатели будут обязаны подавать декларацию.

Итак, авторы законопроекта предложили внести изменения в Земельный кодекс, Законы «Об аренде земли» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременение». А именно усилить правила приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения путем расширения перечня тех участников, к которым применены санкции.

Следует отметить, что эти изменения будут касаться исключительно той земли, которая покупается для ведения садоводства площадью до 0,24 га и личного хозяйства площадью до 2 га.



Претенденты на покупку вышеупомянутых типов земли должны подавать декларации нотариуса. Для дальнейшей сделки юридические лица сначала дают свое решение по достоверности информации. В случае если потенциальный покупатель земельного участка указал неверные данные, участок конфискуют.