Налогообложение криптовалюты – что ждать бизнесменам?

12:38 14 Июль Киев, Украина

Министерство цифровой трансформации Украины и Ассоциация «Блокчейн Украины» (БАУ) подписали меморандум о присоединении организации к разработке законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, регулирующих рынок криптовалют.

В Минцифры подчеркнули, что принятие законопроекта «О виртуальных активах» без изменений в Налоговый кодекс может привести «не к открытию рынка, а к охоте на индустрию с разными трактовками налоговых обязательств».

«Для нас важно слышать представителей отрасли, БАУ агрегирует таких представителей. Налоговый законопроект написан, в том числе с помощью юристов БАУ. В данный момент он обсуждается и согласовывается среди центральных органов власти», — сообщил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

Президент БАУ Михаил Чобанян отметил, что представители отрасли и до этого работали в тесном сотрудничестве с Минцифры при подготовке законопроектов для криптоиндустрии. Меморандум лишь подкрепил это сотрудничество юридически, заявил Чобанян.

Совместная работа с представителями отрасли «еще раз доказывает, что правовое поле для рынка виртуальных активов не навязывается государством, а создается с учетом пожеланий представителей бизнеса», подытожили в Минцифры.

Ранее авторы законопроекта «О виртуальных активах» рассказали, почему в документе нет определений «майнинга», «биржи» и «токена», а также когда начнут действовать штрафные санкции для участников рынка.