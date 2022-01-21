НАК "Нафтогаз Украины" получила прибыль свыше 12 млрд грн

Финансовый директор НАК "Нафтогаз Украины" рассказал о финансовой прибыли компании. Согласно данным за I квартал текущего года, чистая прибыль составляет 12,3 млрд гривен. Об этом Петер ван Дрил рассказал в своих социальных сетях.

"Бизнес-среда показывает явные признаки восстановления с более высокими ценами и большим спросом, чем в прошлом году. Ожидаемый результат показывает нашу устойчивость с тремя четвертями подряд улучшенной прибыльности", – написал ван Дрил на странице в Facebook.

Он напомнил, что чистая прибыль за аналогичный период 2020 года составляла 3,2 млрд грн.

По итогам 2020 года группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд грн. Причиной негативного показателя в Нафтогазе называют низкую цену и спрос на газ, и резерв сомнительных долгов на 23,2 млрд грн.

28 апреля Кабмин распустил набсовет, уволил главу правления Нафтогаза Андрея Коболева и назначил на его место и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко. Причиной такого решения названа неудовлетворительная работы набсовета и правления. В НАК заявили, что принятое решение – юридическая манипуляция.