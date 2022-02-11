НАК «Нафтогаз Украины» подняла цены на газ

09:27 23 Сентябрь Киев, Украина

На сайте государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» 22 сентября 2020 года появилась информация об увеличении тарифов на газ. Речь идет об росте расценок на оптовый тариф на природный газ для производителей тепла

Указывается, что такая норма будет касаться тех производителей, которым поставляется газ в рамках спецобязанностей.

Так, в сентябре украинцы станут платить за так званое голубое топливо на 45% больше, чем было в августе. В частности, в сентябре цена газа составит 4 318,99 грн за тысячу кубометров (цена указана без учета НДС и транспортировки).

Месяцем ранее аналогичная стоимость составила 2 979,16 грн за тысячу кубометров. Бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко объяснил, почему украинское население должно платить за доставку газа, даже если оно им не пользуется.

Тем временем, на мировом рынке постепенно падает цена на газ. Цена фьючерсов на голубое топливо с поставками в октябре за 1 миллион BTU (британская тепловая единица) опустилась на 2,32 процента.