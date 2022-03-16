НАК «Нафтогаз» поднял цены на газ

Пресс-служба компании «Нафтогаз» рассказала о тарифах на июнь для населения. Согласно предварительным данным государственная компания повысила стоимость голубого топлива.
В частности, цены повысились в пределах месячного тарифа. Так, речь идет о тарифе «Лунный». В самой компании говорят, что были вынуждены повысить цену в соответствии с повышением стоимости газа на международных хабах.
Ранее в государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» объяснили, почему цены на газ не снизились летом, хотя законодательство предусматривает снижение стоимости голубого топлива, начиная с июня. В «Нафтогазе» сослались на стоимость газа на европейских хабах. Там говорят, что сейчас большую часть ресурса Украина импортирует, поэтому стоимость газа зависит от цены на международном рынке.
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