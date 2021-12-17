«Нафтогаз Украины» заплатил налогов 74,9 млрд грн

10:38 16 Июль Киев, Украина

Пресс-служба «Нафтогаз Украины» сообщает о выплатах компании в бюджет Украины. Согласно цифрам, за первое полугодие в местные и государственные бюджеты Группа «Нафтогаз Украины» отчислила около 80 млрд грн. Также в эту сумму включены дивиденды за 2019 год – около 40 млрд гривен.

Поступления от предприятий Группы "Нафтогаз" составили почти 19% общих доходов государственного бюджета в первом полугодии 2020 года. Много это или мало? Для сравнения: на ремонт и строительство дорог государственного значения власти планируют направить в этом году 31,5 млрд грн. - почти такую же сумму.

"Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.