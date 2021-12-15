"Нафтогаз" прекратил контракт с компанией Фирташа

13:10 29 Ноябрь Киев, Украина

"Нафтогаз" приостановил соглашение с компанией, которую связывают с Дмитрием Фирташем , сообщили украинские СМИ.

«Е Энергия» имела договор с НАК, подписанный еще при предыдущем руководстве госпредприятия, по которому получала голубое топливо по фиксированной в сегодняшних реалиях сверхнизкой цене – 7 гривен 42 копейки за кубометр. При этом объем закупки завышен – 6 миллиардов кубов.

И, как отмечает директор по интегрированным коммуникациям «Нефтегаза», контракты были выписаны таким образом, что «ЙЭ Энергия» могла продавать газ любому. Таким образом, излишки топлива реализовались промышленным потребителям по рыночной стоимости.



Так что только в этом отопительном сезоне компания Фирташа за счет этой маржи имела возможность заработать 110 миллиардов гривен и эта сумма ничто иное, как прямые потери для государства.







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