«Нафтогаз» подарил «Укрнафте» Игоря Коломойского 700 млн кубических метров газа

Государственный «Нафтогаз» сообщил об угрозе функционирования ГТС из-за дефицита газа и нехватки средств после того как подарил «Укрнафте» Игоря Коломойского 700 млн кубических метров газа стоимостью 20 млрд грн.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Нафтогаз среди зимы сообщил правительство, что функционирование ГТС под угрозой. Нет газа, как и денег на его импорт. Деньги пошли на «Великое кражеводство» Зеленского, а газ подарили его офшорному бизнес-партнеру Коломойскому. Кто забыл, я напомню: 700 млн м 3 из государственных хранилищ "Нафтогаз" без объяснения причин просто так передал олигарху», – сообщил нардеп.
По его словам, это произошло в начале осени. В декабре хотели отдать еще 3,5 млрд. м3 , но схему удалось сбить, в том числе нам с вами.
«А теперь оказывается «Нафтогазу» не хватает газа и 20 млрд грн, чтобы балансировать газотранспортную систему. И, кстати, 20 млрд грн – это как раз те 700 млн м3 , которые Нафтогаз подарил Коломойскому», – добавил Гончаренко.
Напомним, в начале осени НАК «Нафтогаз Украины» признал за «Укрнефтью» право собственности на 700 млн м3 ( свыше 9% активного запаса газа в ПХГ). Кроме того, на 23 декабря планировалось заключить мировое соглашение еще на 3,5 млрд м 3 , однако собрание акционеров не состоялось.
Этот газ вроде бы был добыт в 2007-2013 годах. Компании Коломойского судились за этот газ из Украины в Стокгольмском арбитражном суде, однако в начале 2021 года Арбитраж отклонил иск олигарха. После этого Нафтогаз добровольно без объяснения причин передал Коломойскому первые 700 млн м3 газа.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Нафтогаз среди зимы сообщил правительство, что функционирование ГТС под угрозой. Нет газа, как и денег на его импорт. Деньги пошли на «Великое кражеводство» Зеленского, а газ подарили его офшорному бизнес-партнеру Коломойскому. Кто забыл, я напомню: 700 млн м 3 из государственных хранилищ "Нафтогаз" без объяснения причин просто так передал олигарху», – сообщил нардеп.
По его словам, это произошло в начале осени. В декабре хотели отдать еще 3,5 млрд. м3 , но схему удалось сбить, в том числе нам с вами.
«А теперь оказывается «Нафтогазу» не хватает газа и 20 млрд грн, чтобы балансировать газотранспортную систему. И, кстати, 20 млрд грн – это как раз те 700 млн м3 , которые Нафтогаз подарил Коломойскому», – добавил Гончаренко.
Напомним, в начале осени НАК «Нафтогаз Украины» признал за «Укрнефтью» право собственности на 700 млн м3 ( свыше 9% активного запаса газа в ПХГ). Кроме того, на 23 декабря планировалось заключить мировое соглашение еще на 3,5 млрд м 3 , однако собрание акционеров не состоялось.
Этот газ вроде бы был добыт в 2007-2013 годах. Компании Коломойского судились за этот газ из Украины в Стокгольмском арбитражном суде, однако в начале 2021 года Арбитраж отклонил иск олигарха. После этого Нафтогаз добровольно без объяснения причин передал Коломойскому первые 700 млн м3 газа.
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