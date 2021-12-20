«Нафтогаз» подал иск на «Харьковгаз»

Суд между «Харьковгазом» и «Нафтогазом» продолжается. Согласно информации, еще в 2013 году «Харьковгаз» не выплатил всю сумму договорных поручительств перед «Нафтогазом».

10 марта Восточный апелляционный хозяйственный суд частично удовлетворил иск публичного акционерного общества "Нафтогаз Украины" и решил взыскать с акционерного общества "Харьковгаз" долг за потребленный газ в размере 165 559 259 гривен. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Также суд обязал "Харьковгаз" заплатить 3% годовых в сумме 2,4 миллиона гривен, инфляционные - более семи миллионов гривен и 168 тысяч гривен судебного сбора. При этом, 3,2 миллиона гривен по еще одному иску от "Нафтогаза" решили не взимать. Постановление вступило в силу со дня его принятия, то есть 10 марта.

Отметим, ранее "Нафтогаз Украины" обратился в суд с иском к "Харьковгазу", где просил вернуть основной долг в размере 169 миллионов гривен, почти 35 миллионов гривен пени, 2,4 миллиона гривен (3% годовых), 7,4 миллиона гривен инфляционных. Общая сумма, которую требовал "Нафтогаз" составляла более 214 миллионов гривен. Речь шла о договоре по купле-продаже природного газа на 2014-2016 годы от 4 января 2013 года.

Обосновал свой иск "Нафтогаз" невыполнением "Харьковгазом" принятых на себя обязанностей по договору, в результате чего образовался долг. Однако в 2016 году суд полностью отказал в иске, отметив, что возможность ответчика рассчитаться за газ для потребностей производственно-технологических расходов природного газа перед истцом прямо зависит от утвержденного предельно допустимого размера таких расходов и от наличия и суммы, предусмотренной в тарифе на распределение газа.