«Нафтогаз» отказался предоставлять данные о финансах

Запрос журналистов не увенчался успехом – компания «Нафтогаз» отказалась предоставлять свой финансовый отчет и план за 2021 год. Национальная акционерная компания написала официальный ответ, где отказывается предоставлять цифры, которые предназначены для внутреннего пользования.

"Все показатели, определенные в финансовом плане компании, являются предназначенными для внутреннего пользования компанией при выполнении своих функций, определенных уставом. Соответственно, в компании отсутствует обязанность предоставлять текст ее финансового плана", - говорится в нем.

Отмечается, что компания может быть приравнена к распорядителям информации в соответствии с частью 2 статьи 13 закона "О доступе к публичной информации", если она обладает: информацией о состоянии окружающей среды; информацией о качестве пищевых продуктов и предметов быта; об авариях, катастрофах, опасных природных явлениях и других чрезвычайных событиях, которые произошли или могут произойти и угрожают здоровью и безопасности граждан; другой информацией, представляющей общественный интерес (общественно необходимой информацией).