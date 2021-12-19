«Нафтогаз» отказался от коррекции объемов газа потребителям по льготной цене

«Нафтогаз» отказывается корректировать объем поставок газа по льготной цене для теплоснабжения. И это, несмотря на подписанный в сентябре трехсторонний меморандум между местными властями «Нафтогазом» и правительством относительно неизменных цен на тепло, в течение отопительного сезона.
Об этом заявила Ассоциация городов Украины и обратилась к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию, сообщают СМИ».
Об этом заявила Ассоциация городов Украины и обратилась к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию, сообщают СМИ».
Поэтому предприятия в октябре были вынуждены использовать газ по рыночным ценам от 25-ти гривен за куб и более. А это нарушение меморандума. Выходит, что теплоснабжающие компании не имеют возможности откорректировать цены на коммунальные услуги и несут убытки. А источников для их возмещения у местных органов нет.
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