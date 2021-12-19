«Нафтогаз» отказался от коррекции объемов газа потребителям по льготной цене

20:02 24 Ноябрь Киев, Украина





Об этом заявила Ассоциация городов Украины и обратилась к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию, сообщают СМИ». Нафтогаз» отказывается корректировать объем поставок газа по льготной цене для теплоснабжения. И это, несмотря на подписанный в сентябре трехсторонний меморандум между местными властями «Нафтогазом» и правительством относительно неизменных цен на тепло, в течение отопительного сезона.Об этом заявила Ассоциация городов Украины и обратилась к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию, сообщают СМИ».



По соглашению «Нафтогаз» должен продавать определенный объем топлива теплоснабжающим компаниям для населения по постоянной цене в семь гривен 42 копейки за кубометр. Тем не менее, в ассоциации говорят – «Нафтогаз» самостоятельно определил объемы поставок такого льготного газа. А в отдельные периоды прохождения отопительного периода таких размеров может просто не хватить. Это связано с тем, что во многих населенных пунктах тепло включили гораздо раньше, чем в предыдущие годы. В свою очередь, НАК отказался корректировать объемы потребления газа.

Поэтому предприятия в октябре были вынуждены использовать газ по рыночным ценам от 25-ти гривен за куб и более. А это нарушение меморандума. Выходит, что теплоснабжающие компании не имеют возможности откорректировать цены на коммунальные услуги и несут убытки. А источников для их возмещения у местных органов нет.