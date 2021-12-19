«Нафтогаз» принял участие в аукционе

Стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» дебютировала на аукционе 13 декабря 2021 года. В качестве лота государственное предприятие выставило мощность в размере 25 МВт.
Сообщается, что «Нафтогаз» впервые стал участником «Украинской энергетической биржи» с целью продать заявленный объем в размере 25 Мегаватт. Именно столько необходимо для базовой нагрузки на период одного квартала, то есть, с января по март 2022 года, а также отдельно на январь следующего года.
Стартовая цена на один месяц составила 3500 гривен за 1 МВт в час, а на трехмесячный пакет несколько дешевле — 3300 гривен за 1 МВт в час.
Однако покупателя на объемы электрической энергии компании не нашлось. Следовательно, «Нафтогаз» принял решение повторить попытку продажи 15 и 16 декабря 2021 года в рамках того же аукциона.
Сообщается, что «Нафтогаз» впервые стал участником «Украинской энергетической биржи» с целью продать заявленный объем в размере 25 Мегаватт. Именно столько необходимо для базовой нагрузки на период одного квартала, то есть, с января по март 2022 года, а также отдельно на январь следующего года.
Стартовая цена на один месяц составила 3500 гривен за 1 МВт в час, а на трехмесячный пакет несколько дешевле — 3300 гривен за 1 МВт в час.
Однако покупателя на объемы электрической энергии компании не нашлось. Следовательно, «Нафтогаз» принял решение повторить попытку продажи 15 и 16 декабря 2021 года в рамках того же аукциона.
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