Надежные хранилища в альпийских скалах только для состоятельных людей

По сообщению издательства Bloomberg, швейцарская фирма Bruenig Mega Safe AG, которая занимается строительством, предложила состоятельным клиентам самые надежные хранилища для денег. Эти хранилища вырезаны в альпийских скалах.

Сообщается, что под хранилища, компания планирует использовать пространство в горах, эквивалентное десяти футбольным полям.

Склады будут объемом от 100 кубических метров и высотой до 90 метров. Внутри хранилища будет поддерживаться постоянная влажность воздуха - 40 процентов и температура - 12 градусов.

“Склады подходят для хранения произведений искусства, золота, сертификатов, классических автомобилей, а также для проведения мероприятий с высокими требованиями безопасности”, - утверждают представители Bruenig.

Цены на услуги по хранению денег начинаются от 500 000 долларов.

“Богачи по всему миру нуждаются в безопасных хранилищах. Причина - пандемия коронавируса, а также беспорядки в США и Гонконге. Одни миллиардеры опасаются глобальной рецессии или стихийных бедствий, а другие хотят избежать банков, которые вводят отрицательные процентные ставки”, - обосновывают свое предложение в компании.

По словам представителей Bruenig, компания уже ведет переговоры с десятью потенциальными клиентами, среди которых есть художественные галереи и состоятельные люди.

“Клиенты будут иметь круглосуточный доступ по туннелю, через который проедут даже грузовики, заверили в компании”, - сообщили в компании.

Чтобы начать строительство, на первом этапе Bruenig необходимо собрать около 7,5 миллионов долларов от инвесторов. Начать вырезать хранилища планируется уже в начале 2021 года, а заработать они должны к середине 2022-го.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили должностных лиц филиала одного из госбанков в хищении почти 80 млн гривен. Они открывали десятки счетов на физлиц по подложным документам, перечисляли на них деньги госбанка и присваивали их.