Надежные хранилища в альпийских скалах только для состоятельных людей

По сообщению издательства Bloomberg, швейцарская фирма Bruenig Mega Safe AG, которая занимается строительством, предложила состоятельным клиентам самые надежные хранилища для денег. Эти хранилища вырезаны в альпийских скалах.
Сообщается, что под хранилища, компания планирует использовать пространство в горах, эквивалентное десяти футбольным полям.
Склады будут объемом от 100 кубических метров и высотой до 90 метров. Внутри хранилища будет поддерживаться постоянная влажность воздуха - 40 процентов и температура - 12 градусов.
Цены на услуги по хранению денег начинаются от 500 000 долларов.
По словам представителей Bruenig, компания уже ведет переговоры с десятью потенциальными клиентами, среди которых есть художественные галереи и состоятельные люди.
Чтобы начать строительство, на первом этапе Bruenig необходимо собрать около 7,5 миллионов долларов от инвесторов. Начать вырезать хранилища планируется уже в начале 2021 года, а заработать они должны к середине 2022-го.
Ранее в Киеве правоохранители разоблачили должностных лиц филиала одного из госбанков в хищении почти 80 млн гривен. Они открывали десятки счетов на физлиц по подложным документам, перечисляли на них деньги госбанка и присваивали их.
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