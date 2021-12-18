Над энергоблоком ЧАЭС начинается эксплуатация нового НБК

15:33 24 Июль Киев, Украина

В Украине началась опытная эксплуатация нового защитного конфайнмента. Это арочное сооружение воздвигнуто над ранее сооруженным «Укрытием» в ходе аварии на Чернобыльской АЭС. Эту информацию разместили на правительственном портале.

"Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков вручил заместителю министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Шахматенко отдельное разрешение ГСП "Чернобыльская АЭС "на опытно-промышленную эксплуатацию первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента объекта" Укрытие ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получение отдельного разрешения является условием лицензии ГСП "Чернобыльская АЭС" на эксплуатацию объекта "Укрытие".

Решение о выдаче указанного отдельного разрешения принято Держатомрегулюванням на основании заключения государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности заявительных документов и положительных результатов инспекционного обследования ГСП ЧАЭС, проведенного инспекционной комиссией в период 14-17 июля.

Во время опытно-промышленной эксплуатации должны быть проверены и получены подтверждения того, что системы, конструкции и компоненты первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента и объект в целом, функционируют в соответствии с проекту, выявленные недостатки устранены, а новый безопасный конфайнмент приведен в состояние готовности к дальнейшей безопасной эксплуатации.

Как сообщалось, строительство первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента объекта "Укрытие" завершилось в 2019 году. Планируется, что опытно-промышленная эксплуатация объекта продлится один год, а после успешного ее завершения ГСП ЧАЭС должна предоставить в Госатомрегулирования заявление для получения лицензии на эксплуатацию комплекса конфайнмента и объекта "Укрытие" (в рамках отдельного вида деятельности - переработка, хранение радиоактивных отходов).