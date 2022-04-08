Нацбанк отменил ограничения на репатриацию дивидендов - последствия

Пресс-служба Национального банка Украины заявила не только об укреплении гривны на валютном рынке, но и состоянии бизнес-рынка. Согласно цифрам за первые 10 месяцев текущего года бизнес направил на репатриацию дивидендов 2 736 млн долларов.

"За 10 месяцев 2020 куплено для репатриации дивидендов 2,085 млрд долларов, перечислено 2,736 млрд долларов", - сообщили в пресс-службе.

При этом Национальный банк ожидает, что объем репатриации дивидендов по итогам этого года составит около 3,5 млрд долларов, а в следующем - около 3,3 млрд долларов.

В июле 2019 года Нацбанк отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата, как это было предусмотрено дорожной картой по валютной либерализации. В ближайшее время гривна стабилизируется и начнет ослабляться к 28,3 гривны за доллар, так как низкие цены будут привлекать покупателей, полагает эксперт.