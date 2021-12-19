Нацбанк изменил требования к услугам инкассации

10:51 15 Ноябрь Киев, Украина





В первую очередь регулятор исключил нормы, по которым осуществлялся контроль лицензирования юридических лиц, желающих предоставлять услуги по инкассации, а также контроль обработки и дальнейшего хранения наличных денег. Этим будет заниматься Национальный банк начиная с 2015 года работал над усовершенствованием норм выдачи лицензии юридическим лицам, желающим предоставлять украинским банкам услуги по инкассации.В первую очередь регулятор исключил нормы, по которым осуществлялся контроль лицензирования юридических лиц, желающих предоставлять услуги по инкассации, а также контроль обработки и дальнейшего хранения наличных денег. Этим будет заниматься НБУ

Юридическое лицо, заявившее на лицензирование услуг по инкассации, обязуется предоставить информацию о главном бухгалтере и его уровне профессиональной пригодности.

В новых требованиях также выведен пункт, согласно которому Нацбанк может аннулировать лицензию в случае, если юридическое лицо в указанные сроки и согласно определенным условиям не выполнит свои обязательства перед банком по предоставлению ин кассационных услуг.

Кроме этого, к руководителю подразделения, предоставляющему данные услуги, выдвинуты требования по его профпригодности и деловой репутации. Согласно этим нормам, указанные документы, которые юридическое лицо обязано предоставить НБУ на рассмотрение для выдачи лицензирования.

Согласно новым требованиям, определена также обновленная форма выписки из электронного реестра лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации в приложении к Положению No926. Новые положения вступили в силу 11 ноября 2021 года.