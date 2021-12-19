Нацбанк изменил требования к услугам инкассации

Национальный банк начиная с 2015 года работал над усовершенствованием норм выдачи лицензии юридическим лицам, желающим предоставлять украинским банкам услуги по инкассации.
В первую очередь регулятор исключил нормы, по которым осуществлялся контроль лицензирования юридических лиц, желающих предоставлять услуги по инкассации, а также контроль обработки и дальнейшего хранения наличных денег. Этим будет заниматься НБУ.
В первую очередь регулятор исключил нормы, по которым осуществлялся контроль лицензирования юридических лиц, желающих предоставлять услуги по инкассации, а также контроль обработки и дальнейшего хранения наличных денег. Этим будет заниматься НБУ.
Согласно новым требованиям, определена также обновленная форма выписки из электронного реестра лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации в приложении к Положению No926. Новые положения вступили в силу 11 ноября 2021 года.
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