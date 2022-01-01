На Южно-Украинской АЭС запустили в работу энергоблок №3

На Южно-Украинской АЭС был проведен запуск в работу энергоблока №3. Блок успешно начал работу и подсоединен к энергосистеме Украины. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЮУАЭС.
Отмечается, что оборудование первого, второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.
Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений и составляет 0,09 мкЗв/ч.
Южно-Украинская АЭС (три атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт) – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением Энергоатома. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.
Напомним, на прошлой неделе Запорожская АЭС отключила на капремонт энергоблок №6. В настоящее время в работе на ЗАЭС находятся лишь три энергоблока из шести суммарной мощностью 2930 МВт.
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