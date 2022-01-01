На Южно-Украинской АЭС запустили в работу энергоблок №3

09:15 25 Апрель Киев, Украина

На Южно-Украинской АЭС был проведен запуск в работу энергоблока №3. Блок успешно начал работу и подсоединен к энергосистеме Украины. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЮУАЭС.

"В 2 часа 48 минут энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после успешного завершения среднего планового ремонта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование первого, второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений и составляет 0,09 мкЗв/ч.

Южно-Украинская АЭС (три атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт) – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением Энергоатома. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

Напомним, на прошлой неделе Запорожская АЭС отключила на капремонт энергоблок №6. В настоящее время в работе на ЗАЭС находятся лишь три энергоблока из шести суммарной мощностью 2930 МВт.