На время карантина в Украине планируют отменить штрафы за отсутствие HACCP

В начале поясним, что HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - анализ рисков и критические контрольные точки) один из системных контролей пищевых продуктов. Как стало известно, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5592 «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, ветеринарной медицине и благополучия животных». Среди прочего, документом отменяются штрафные санкции за невнедрение на предприятии HACCP на период карантинных ограничений, установленных Кабинетом Министров Украины.
Законопроект направлен защитить как малый, так и большой бизнес, который осуществляет первичное производство, реализацию и/или оборот пищевых продуктов.
Авторы законопроекта считают, что его реализация временно ослабит административные процедуры для предприятий и нейтрализует негативные последствия снижения экономической активности в Украине, вызванной пандемией COVID-19.
Отмечается также, что реализация законопроекта № 5592 не повлияет на само внедрение системы НАССР и возможность проведения мероприятий государственного контроля. Документ лишь приостанавливает применение штрафов.
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