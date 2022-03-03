На время карантина в Украине планируют отменить штрафы за отсутствие HACCP

09:06 03 Июнь Киев, Украина

В начале поясним, что HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - анализ рисков и критические контрольные точки) один из системных контролей пищевых продуктов. Как стало известно, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5592 «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, ветеринарной медицине и благополучия животных». Среди прочего, документом отменяются штрафные санкции за невнедрение на предприятии HACCP на период карантинных ограничений, установленных Кабинетом Министров Украины.

Законопроект направлен защитить как малый, так и большой бизнес, который осуществляет первичное производство, реализацию и/или оборот пищевых продуктов.

«Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 65 Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, ветеринарной медицине и благополучия животных» в части приостановления применения штрафных санкций к субъектам, которые не внедрили на мощностях постоянно действующих процедур, основанных на принципах системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (HACCP)», - отмечено в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта считают, что его реализация временно ослабит административные процедуры для предприятий и нейтрализует негативные последствия снижения экономической активности в Украине, вызванной пандемией COVID-19.

Отмечается также, что реализация законопроекта № 5592 не повлияет на само внедрение системы НАССР и возможность проведения мероприятий государственного контроля. Документ лишь приостанавливает применение штрафов.