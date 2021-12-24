На Востоке Украины запустили первую венчурную студию для стартапов

19:59 24 Декабрь Киев, Украина





Участники первой программы студии в течение года будут развивать IT-стартапы и искать инвестиции, чтобы масштабировать свои проекты. Такой формат работы успешен в США и странах Европы, набирает популярность у Украины, но для Востока это первая венчурная студия. Венчурную студию создали организация SocialBoost и Центр стартапов 1991 - Startup Center 1991 при содействии Проекта USAID Экономическая поддержка Восточной Украины.Участники первой программы студии в течение года будут развивать IT-стартапы и искать инвестиции, чтобы масштабировать свои проекты. Такой формат работы успешен в США и странах Европы, набирает популярность у Украины, но для Востока это первая венчурная студия.

Центр стартапов 1991 г. в течение двух лет реализует программы для технологического бизнеса Восточной Украины, выпускниками которых стали 20 стартап-команд. Ключевой запрос среди них – индивидуальная поддержка проекта и помощь с фандрейзингом.



Участниками первого набора в венчурную студию стартапов стали 17 проектов, выбранных после BootCamp — тренировочной площадки, на которой команды работали с инструментами Lean Canvas и Objectives and Key Results (OKR), презентовали свои проекты перед экспертами.



Участниками стали стартапы: Мои коммунальные, НЕЗАБУДУ, Handstree, Cryptoya, Monolytics, SYNERY, EqMan, MarketPlace railway logistics&wagons, PJMS, Allzap, Project e-teens, Интерактивные истории и игры, Timbi, Зубок CRM, For , “SmartAssistant”, Glotric. Это команды из восьми городов - Бердянска, Угледара, Днепра, Запорожья, Мариуполя, Киева, Покровска и Харькова.

В настоящее время проекты находятся на разных стадиях развития: от прототипа до MVP — Minimum Viable Product (минимально жизнеспособный продукт), которому требуется масштабирование. В течение четырех месяцев они интенсивно доработают стартапы вместе с менторами и экспертами, будут иметь поддержку и обратную связь по прохождению программы от in-house команды студии — специалистов Центра стартапов 1991 и SocialBoost, получат помощь от технической команды — разработчиков и дизайнеров.

“Восток Украины – регион с большим потенциалом. За два года существования Центра стартапов 1991 года выпускниками программ инкубации стали 20 стартапов. В этом году мы начинаем программу в формате венчурной студии. Это индивидуальная работа с сильнейшими командами набора, поддержкой менторов и технической команды. К этому присоединяется нетворство с инвесторами — участниками программы для венчурных капиталистов», - считает соучредитель SocialBoost и Центра стартапов 1991 года Виктор Гурский.

На экваторе программы стартапы представят свои проекты перед сообществом венчурных инвесторов, а следующие полгода посвятят привлечению финансирования. Финальная цель – создать новые конкурентоспособные технологические бизнесы на Востоке Украины в 2022 году.