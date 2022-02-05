На строительство киберспортарены потратят 40 млн долларов

19:31 17 Сентябрь Киев, Украина

В столице, вместо гостиницы "Днепр", новые владельцы построят киберспортарену , которая будет вмещать 10 тысяч человек, стоимость проекта оценивается в $40 млн.

Об этом сообщил основатель киберспортивной организации Natus Vincere, а также игровой платформы DreamTeam Александр Кохановский на инвестиционном форуме Киева.

"У нас в планах построить за $40 млн многофункциональную киберспортивную арену, которая будет вмещать 10 тыс. человек. Она будет находиться в центре Киева… У нас в стране еще нет такой площадки", – отметил бизнесмен.

По его словам, там будет не только кибер-, но и обычный спорт, концерты, ивенты, выставки, конференции. Гостиница "Днепр" вместе с киберспортивной ареной позволит проводить в столице до 16 крупных кибермероприятий и обеспечит около 100 тыс. туристов ежегодно, которые принесут местному бюджету почти 40 млн грн в год.