На смену "Укроборонпрому" придут "Оборонительные системы Украины"

Как стало известно, в оборонной промышленности Украины грядут большие перемены.

В 2021 году будет ликвидирован Государственный концерн "Укроборонпром". По словам главы ведомства Юрия Гусева, приемником упомянутого концерна станет вновь созданый холдинг "Оборонительные системы Украины". Об этом Гусев заявил в ходе последнего брифинга.

"Планируется, что в следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", - заявил Гусев.

Компании в новом холдинге будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами.

Также в планах создание холдинговой компании, которая будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами и космическими системами.

Гусев добавил, что все это еще будет обсуждаться.

Напомним, 6 октября президент Зеленский уволил генерального директора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичюса и назначил и.о. директора госконцерна Игоря Фоменко.

По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, увольнение всего руководства УОП связано с реформой госконцерна.