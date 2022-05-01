На смену "Укроборонпрому" придут "Оборонительные системы Украины"

Как стало известно, в оборонной промышленности Украины грядут большие перемены.
В 2021 году будет ликвидирован Государственный концерн "Укроборонпром". По словам главы ведомства Юрия Гусева, приемником упомянутого концерна станет вновь созданый холдинг "Оборонительные системы Украины". Об этом Гусев заявил в ходе последнего брифинга.
Компании в новом холдинге будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами.
Также в планах создание холдинговой компании, которая будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами и космическими системами.
Гусев добавил, что все это еще будет обсуждаться.
Напомним, 6 октября президент Зеленский уволил генерального директора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичюса и назначил и.о. директора госконцерна Игоря Фоменко.
По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, увольнение всего руководства УОП связано с реформой госконцерна.
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