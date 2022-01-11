На продажу через Prozorro выставлен офис "Мисто Банка"

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 6 мая в системе Prozorro.Продажи будет проведен аукцион по продаже имущества находящегося в стадии ликвидации АО "Мисто Банк". В лот войдут как офисное помещение в центре Киева, так и 428 единиц основных средств.

Офисное помещение является бывшим филиалом банка и находится в историческом и деловом центре столицы – Шевченковском районе по адресу: Несторовский проулок, 6А.

Общая площадь офиса составляет 2,5 тыс. кв. м. Объект имеет фасадное размещение на территории 22-этажного дома. Помещения банка находятся на 1-4 этажах здания.

Рядом расположены интенсивные пешеходные и транспортные потоки, развитая инфраструктура: торговый центр, кафе, рестораны, магазины, банковские отделения. Также недалеко находится станция метро "Золотые ворота".

Стартовая цена лота – 100,15 млн.

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.