На портале Дія запускают проект е-Предприниматель, объединяющий услуги для бизнеса

12:04 11 ноября Киев, Украина

В условиях войны намного усложнился процесс ведения бизнеса. Особенно важным сейчас является т.н. малый бизнес, его подъем поможет населению преодолеть последствия войны.

Но любой бизнесмен знает, как сложно преодолевать все необходимые бюрократические барьеры. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, идя навстречу предпринимателям, на портале Дія создают отдельный сервис для украинских предпринимателей.

Как известно, недавно Кабмин поддержал создание проекта е-предприниматель, объединяющего 12 услуг для бизнеса в одну онлайн-форму. Благодаря проекту можно будет не только открыть бизнес, но получить другие необходимые для масштабирования сервисы.

"Например, вы только что открыли кофейню. Получайте необходимые разрешения и подавайте декларацию на портале Дія. Никаких ксерокопий, бумаг и траты времени на поездки в госорганы", - отметил Федоров.

По его словам, сначала е-предприниматель запустят для нескольких видов деятельности, в частности, салонов красоты; кафе; точек продаж.

Услугой смогут воспользоваться не только новые ФОПы, но и настоящие бизнесы, чтобы открыть новый киоск или студию маникюра.

Напомним, на портале Дія запустили услугу по закрытию ФОПов. Информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР), что делает невозможными ошибки. Заявление обрабатывается автоматически.

Также в Дії запустили услугу возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков. Сейчас услуга доступна для вкладчиков 34 обанкротившихся банков.