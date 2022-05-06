На поддержку украинского бизнеса не хватит денег

В Верховной Раде Украины приняли закон о поддержке украинского бизнеса во время карантина. Однако в государственном бюджете не хватит денег для поддержания планов правительства:

обеспечение налоговых каникул;

ослабления;

компенсации.

О нехватке средств говорит и экономист Алексей Кущ.

«Эти меры очень слабо адаптированы к специфике украинской экономики. Учитывая сумму, которая выделяется на эти налоговые каникулы, а это около 15 млрд грн, как я знаю, даже в правительстве сомневаются, что этот инструмент будет иметь массовое применение. Это меньше, чем 0,5 процента к ВВП, это микроскопическая цифра для экономики. Надо понимать, что если развивать масштабные социальные программы, которые реализуются в стране по поддержке малого бизнеса и населения, то нужно не менее 10% ВВП. Применительно к Украине, реальная программа помощи бизнесу должна составлять около 300-400 млрд грн. Но это если мы говорим о полном локдауне. Если мы говорим о частичном локдауне, то есть о карантине выходного дня, то эта цифра будет меньше, но должна быть больше, чем заявляется нынешним правительством», – сказал эксперт.

А.Кущ пояснил: большая часть украинского бизнеса работает в “тени”. Поэтому большинство предпринимателей не получат от государства денег в виде компенсации, которая предусмотрена законопроектом №4429 в виде 8 тысяч гривен.