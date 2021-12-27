На миллиард пассажиров меньше: потери украинского транспорта

11:02 21 Август Киев, Украина

За период карантина в стране осуществлялись только спец рейсы и была ограничена работа многих транспортных компаний. Это привело в к большим потерям в количестве пассажиров. Укрзализныця потеряла 54 млн пассажиров с начала года, авиатранспорт – 5,3 млн, автомобильный – 437 млн

Укрзализныця перевезла на 53,4 млн пассажиров меньше за первые семь месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение пассажиропотока составило 58,2%, сообщает Государственная служба статистики. Всего, в январе-июле железнодорожный транспорт, включая пригородные электрички, перевез 38,5 млн пассажиров (91,9 млн за первые семь месяцев 2019 года). Падения пассажиропотока в характерно для всех видов транспорта.

Количество пассажиров, перевезенных авиатранспортом упало на 69% до 2,4 млн человек за отчетный период. В январе-июле 2019 года авиаперевозчики обслужили 7,7 млн пассажиров.

Пассажиропоток в автомобильных перевозках сократился на 437 млн человек (на 41,5% по сравнению с первыми семи месяцами прошлого года) до 617 млн человек. Водный транспорт потерял 300 000 пассажиров (падение на 75,3% до 100 000 человек), трамвайный – 122 млн (падение на 35,9% до 237 млн пассажиров), троллейбусный – 218 млн (на 39,7% до 330 млн пассажиров).

Услугами метрополитена в январе-июле воспользовались 214 млн пассажиров, что на 47,8% или на 197 млн человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.