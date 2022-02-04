На Львовщине планируют построить завод по переработке льна

07:51 04 Февраль Киев, Украина

Вблизи села Вербляны Золочевского района Львовской области ООО «Флекс Энерджи» планирует построить завод по переработке льна. Он должен размещаться в урочище Ясное Болото возле бывшей воинской части.

Об этом сообщил главный архитектор Буской общины Николай Владыка.

«Появился инвестор, который обращусь в Буский городской совет с предложением разработать детальный план территории для последующего строительства энергетического объекта. Энергетический объект – это генерирующий электрическую или тепловую энергию и продающий ее», – говорит он.

После разработки детального плана территории выяснилось, что это будет не энергетический объект, а завод по переработке льна. В Буском горсовете в процессе общественного обсуждения территории представитель инвестора объяснил, что планируют строительство завода, который в процессе переработки будет генерировать энергию и продавать ее.



Отметим, сначала община выступила против строительства такого завода, ведь неизвестно было, что именно планировали. Считалось, что речь идет о строительстве завода по переработке. Но, как позже отметил главный архитектор, община готова еще раз обсудить это строительство.



Сейчас завод на этапе согласования строительства. Территория, на которой отводят земельный участок, по словам Николая Владыки, расположена не в пределах охранных зон, вдали от населенных пунктов, с высокими поверхностными водами.

«В настоящее время все на этапе общественного обсуждения детального плана территории и стратегически-экономической оценки. Добавлю, что если городские общины не будут развивать промышленность , они просто не выживут», – отметил главный архитектор.

Добавим, что в пресс-службе Буского городского общества заявили, что основной вид деятельности завода – прием льна-сырца, его технологическая переработка и отправка заказчикам, которые будут производить из сырья экологические, льняные ткани. Новый завод предполагает создание 80-90 новых рабочих мест.



Отметим, что ООО "Флекс Энерджи", по данным YouControl, специализируется на производстве электроэнергии. Основателем и конечным бенефициаром компании Андрей Чернецкий.