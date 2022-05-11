На что жалуются клиенты "Новой почты"

20:02 10 августа Киев, Украина

В последнее время на компанию " Новая почта" которая специализируется по предоставлению курьерской доставки поступает все больше и больше негативных отзывов от клиентов.



Лидер логистического рынка Украины "Новая почта" последнее время все чаще попадает в скандалы, связанные с качеством доставки посылок и выплатой компенсаций. Клиенты жалуются на испорченные товары, а Госпотребслужба в одном из таких случаев даже оштрафовала компанию на сотни миллионов гривен. Правда, позже штраф отменили из-за процессуальных нарушений.



Матрица свободы, решила разобраться, как часто на самом деле клиенты "Новой почты" жалуются на компанию и на какую компенсацию можно рассчитывать в случае повреждения посылки.



Сколько жалоб поступает от клиентов

По данным сайта почты, количество отправлений ежегодно превышает 200 млн. Как сообщила "Новая почта" , за последние полтора года число жалоб от клиентов не достигло и 1% от общего количества отправленных посылок. Кроме того, наблюдается тенденция по уменьшению первого показателя:



• за первое полугодие 2020 года компания зафиксировала 0,34% жалоб от количества отправленных посылок;



• второе полугодие 2020-го – 0,48% от отправленных посылок;



• первое полугодие 2021 года – 0,35%.



"Жалобой мы считаем любой негативный комментарий, фактическую жалобу, неудовлетворенность клиента по любой причине, это не обязательно официальная претензия", – уточнили в компании.



На что могут рассчитывать клиенты при получении поврежденной посылки

Суммы компенсаций зависят от степени повреждения и указанной в накладной оценочной стоимости товара.



"Новая почта" детально объяснила принцип расчета возмещений.



• Если посылка задержалась в пути, компания компенсирует 20% стоимости услуг доставки за каждый день опоздания.



• В случае утери посылки или груза – компенсируют 100% объявленной стоимости, в отдельных случаях – расходы на услуги доставки.



• Небольшое повреждение/царапина, которые не влияют на работу товара –10-30% от оценочной стоимости или компания может выкупить груз за 100% оценочной стоимости по выбору клиента



• Повреждение упаковки – 5-15% оценочной стоимости, если упаковка была в транспортной упаковке (коробка или пакет).



• Если товар после доставки нуждается в ремонте – компенсация 30-50% оценочной стоимости, или выкуп груза по выбору клиента.

В общем на почте советуют указывать в накладной реальную стоимость товара и качественно его упаковывать. Потому что, независимо от дороговизны посылки, если отправитель укажет в документах минимальную стоимость, скорее всего, в случае серьезного ЧП столько же он и получит.