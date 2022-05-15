На аграрный сектор Украины выделили 4,5 млрд гривен

Пресс-служба Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) заявила о нововведениях в украинском бюджете 2021 года. Согласно данным, на поддержку аграрного сектора народные депутаты выделили 4,5 млрд гривен.

Так, впервые в госбюджете предусмотрены расходы на помощь сельхозпроизводителям и с / х кооперативам, которые потеряли свой урожай в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Также ко всем программам государственной поддержки будут включаться как реципиенты сельскохозяйственные кооперативы.

Данные поправки, разработанные ВАР, учтены в уже подписанном президентом Законе Украины «О внесении изменений в Закон Украины « О государственной поддержке сельского хозяйства Украины »и других законов Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции» № 985-IX.

Кроме того, предусматриваются средства на развитие агрострахования. В закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» включены предложенные ВАС изменения по страхованию дохода агропроизводителя.

Вместе с тем, продолжать действовать ограничения по сумме выделенных средств на программы поддержки животноводства - не более 50 млн грн. одному субъекту с учетом связанных лиц. Правительство установило соответствующие ограничения еще в начале 2020 года, прислушавшись к предложениям ВАР.