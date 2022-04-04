На 67,3% сократился пассажиропоток «Борисполя»

Согласно данным сравнительного анализа по октябрю 2019 и октябрю 2020 года, то в этом году пассажиропоток аэропорта «Борисполь» упал почти на 70%. Согласно показателям, за минувший месяц аэропорт принял всего 472, 544 тысячи пассажиров.

Количество человек на регулярных рейсах снизилось на 78,3%, до 224,276 тыс., на нерегулярных – на 39,6%, до 248,268 тыс., а на трансферных – на 93,8%, до 17,456 тыс.

По итогам января-октября нынешнего года пассажиропоток в аэропорту достиг почти 4,531 млн человек, что на 65% уступает прошлогоднему результату.

На регулярных рейсах число пассажиров сократилось на 72%, до 2,279 млн, на нерегулярных – на 45%, до 1,748 млн, а на трансферных – на 84,9%, до 435,538 тыс. Ранее сообщалось, что «Борисполь» в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года сократил пассажиропоток на 66%, до 554,485 тыс. человек.