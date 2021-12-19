«Мотор Сич» заработала 600 миллионов гривен

10:06 31 Июль Киев, Украина

ПАО «Мотор Сич» в Запорожье значительно изменило статистику доходности. Так, в 2019 году за январь-июнь компания понесла убытков почти на 430 миллионов гривен. Аналогичный период в 2020том принес компании доход в размере 595,56 млн грн.

Согласно промежуточному финансовому отчету "Мотор Сич" в системе раскрытия информации НКЦБФР, размещенному в четверг, чистый доход за шесть месяцев вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.

Как сообщалось, по итогам января-марта 2020 года чистый убыток предприятия составил 219,59 млн грн, что на 36,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года, а чистый доход сократился на 3% - до 2 млрд 50,43 млн грн.

Таким образом, ПАО "Мотор Сич" во втором квартале 2020 года получило чистую прибыль в размере 815,15 млн грн против убытка 267,49 млн грн за тот же период 2019 года, чистый доход вырос на 37,2% - до 2 млрд 678,5 млн грн.

Как сообщалось, в АМКУ 7 июня 2019 года была направлена совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения АМКУ, которому он был также передан для изучения.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.