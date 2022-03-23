«Мотор Сич» зафиксировал в 2020 году прибыль – 930,15 млн грн

Запорожский завод «Мотор Сич» в этом году зарегистрировал 930,15 миллионов гривен чистой прибыли. Первые 9 месяцев 2019 года для сравнения были убыточными. Убыток составил 532,17 миллионов.

Согласно промежуточному финансовому отчету «Мотор Сич» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, размещенному в четверг, чистый доход за девять месяцев возрос на 20,2% – до 7,6 миллиардов гривен.

Валовая прибыль предприятия увеличилась на 56% – до 3,1 миллиардов гривен, а от операционной деятельности получено 1,6 миллиардов гривен прибыли.

ПАО «Мотор Сич» в третьем квартале 2020 года получило чистую прибыль в размере 334,6 миллионов по сравнению с убытком 104,15 миллионов за тот же период 2019 года, чистый доход увеличился на 27% – до 2 млрд 950,6 миллионов.

ПАО «Мотор Сич» – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.