«Мотор Сич» разработает лопасти для военных вертолетов

Президент предприятия «Мотор Сич» рассказал о новом оборудовании, которое будет собираться на заводе. Речь идет о композитных лопастях для вертолетов Ми-24. По словам Вячеслава Богуслаева, они также будут оснащены противообледенительной системой.
Что еще производят на “Мотор Сичи”:
“Мотор Сич” будет поставлять в другие страны лопасти МЛНВ-24 для боевых вертолетов Ми-24. В будущем планируют запустить в серийное производство около 60 комплектов лопастей в год.
Таким образом, в 2021 году оборонное ведомство получит не менее 10 комплектов на Ми-24. Ранее мы сообщали, что Минобороны Украины и государственное предприятие “Антонов” будут сотрудничать в поставке трех военно-транспортных самолетов Ан-178.
Также, Вооруженные силы Украины в 2021 году получат береговые ракетные установки “Нептун”. Двигатели установок сконструированы на запорожском предприятии “Мотор Сич”. “Нептун” оснащен крылатыми ракетами, которые летают на сверхмалых высотах на дальность около 300 км.
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