Мотор Сич, как стратегический объект, должен принадлежать государству

По словам главы Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, правительство Украины не будет производить национализацию предприятия Мотор Сич. Этот стратегически важный объект будет возвращен в собственность государству законным способом.
Он подчеркнул, что Украина пребывает в состоянии информационной войны с Россией, "которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия Мотор Сич". Вследствие этого, по словам Данилова, общество и было дезинформировано относительно национализации.
Также глава СНБО объяснил, что "Украина не может позволить себе, пребывая в состоянии войны, отдать в чужие руки предприятие, от которого зависит украинская обороноспособность".
При этом он призвал инвесторов вкладывать в Украину те деньги, которые заходят непосредственно в нашу страну, а не в "какие-то офшоры, неизвестные Украине".
Напомним, ранее глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил о планах парламента рассмотреть законопроект о национализации Мотор Сичи.
В ответ на это в МИД Китая потребовали, чтобы в данном вопросе Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов и решила его правильно.
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