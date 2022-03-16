Молоко в Украине дорожает – цены продолжают расти

В Украине эксперты отмечают стремительный рост цен на молоко. Его начали отмечать еще в с начала октября и стоимость растет и по сегодня.

Баланс пока подтверждает ценовую динамику - предложение сырья снижается, свободного молока становится меньше. Даже сезонная остановка сушек не влияет на ситуацию, операторы без проблем перепродают свою сырьевую базу сыроварам и производителям свежей молочной продукции, поэтому спотовые позиции также дорожают.

Стоимость сырого молока сельхозпредприятий бьет новые рекорды. Цены молока, производимого в хозяйствах населения также приближаются к максимальных уровней прошлого сезона.

В середине октября диапазон цен сырого молока, произведенного сельхозпредприятиями, составляет 10,00-11,50 грн / кг, молоко от хозяйств населения преимущественно оценивается в 6,00-6,50 грн / кг без НДС.

На вторичном рынке молоко сырье также быстро растет в цене. За спотовое молоко операторы не стесняются просить 11,0 грн / кг и выше, при этом даже независимо от его качества. Такая ситуация еще раз подтверждает высокий спрос на сырье.

Компании продолжают защищать свои сырьевые зоны, при этом экономика переработки уже начинает «трещать по швам». Дальнейший сценарий предугадать несложно - увеличение цен на полке и снижение продаж. Возможно тогда остановится и погоня за поставками сырого молока.