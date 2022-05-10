С осени цены на молоко и молочные продукты снова будут расти вверх, такие прогнозы вызваны снижением объемов производства молокопродуктов. Также на цену негативно влияет и инфляция.
Отмечается, что особенно заметно упали цены на сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, сливочное масло и сыры.
По мнению заместителя руководителя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Дениса Марчука, поскольку осенью в Украине надои молока уменьшатся, появится неудовлетворенный спрос, что повлияет на цену. Проще говоря, молоко подорожает. Он уверен, что в хозяйственном секторе отмечается снижение объемов производства молока свыше 6%, налицо недостаток обеспечения внутренних потребностей рынка. В качестве немаловажного фактора негативного влияния на цену эксперт назвал значительную инфляцию.
По информации Государственной службы статистики, рентабельность выпуска молока в 2020 году составила 20,4%. Для сравнения, в 2019 году было 20,6%.
Отмечается, что особенно заметно упали цены на сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, сливочное масло и сыры.
По мнению заместителя руководителя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Дениса Марчука, поскольку осенью в Украине надои молока уменьшатся, появится неудовлетворенный спрос, что повлияет на цену. Проще говоря, молоко подорожает. Он уверен, что в хозяйственном секторе отмечается снижение объемов производства молока свыше 6%, налицо недостаток обеспечения внутренних потребностей рынка. В качестве немаловажного фактора негативного влияния на цену эксперт назвал значительную инфляцию.
По информации Государственной службы статистики, рентабельность выпуска молока в 2020 году составила 20,4%. Для сравнения, в 2019 году было 20,6%.
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